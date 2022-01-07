لبنان

نداءٌ من نائب بشأن العودة إلى المدارس.. هذا ما قاله

Lebanon 24
07-01-2022 | 03:33
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اعتبر النائب ادغار طرابلسي أن التشدد بالإجراءات الوقائية في العودة إلى المدارس قد يساهم بالحماية قدر الإمكان من تفشي فيروس كورونا بين الطلاب، لافتاً الى أنه "كان من الأفضل تأخير العودة أسبوعاً اضافياً إلى حين انتهاء موجة الإصابات الحالية".

وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، رأى طرابلسي أن التحدي الأكبر اليوم في المدارس هو تأمين حقوق الاساتذة ورواتبهم، لافتاً إلى أنّ "الزيادة التي تطالب بها المدارس بسبب الزيادات في الرسوم التشغيلية تحتاج الى دراسة فعلية حتى لا يدفع الأهل والاساتذة الثمن"، داعياً الى التفكير في تحسين رواتب الاساتذة التي تعتبر أولوية لاستمرارية المدارس.
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