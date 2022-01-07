لبنان

نتوقّع ألا يطول هذا الأمر.. هذا ما قاله فياض عن الحكومة!

Lebanon 24
07-01-2022 | 03:30
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أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، إلى أنه "لا غنى عن الحكومة، إنطلاقاً من قناعتنا بالحاجة إلى انعقادها بعد إزالة العقبات من أمامها، ونتوقّع ألا يطول هذا الأمر".

وأوضح في حديث لإاذعة "النور"، أن "لبنان دولة توافقية، لكن ثمة فجوات في الآليات الدستورية تستدعي المعالجة"، مؤكداً أن "لكل طائفة في لبنان اليوم هواجسها، ويجب تفهّم هذه الهواجس على نحوٍ متبادل، والمعالجة تكون بمقارباتٍ وطنية".

وإعتبر فياض، أن "على اللبنانيين أن يطرحوا على أنفسهم الأسئلة العميقة التي تتعلق بإستقرارهم، ولتُطرح المسائل والأزمات على طاولة الحوار".
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