الغشّ وصل الى ربطة الخبز في عكار... إليكم ما حصل

قامت دورية من وزارة الاقتصاد بمداهمة أحد الافران في برج العرب عكار وتنظيم مخالفة بحقه بعد التأكد من عدم التزامه بالوزن والسعر الرسمي أربطة الخبز، وفق مندوبة "لبنان 24" كما ألزمته التقيد بالقرارات الرسمية تحت طائلة الاقفال الكلي.