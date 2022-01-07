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لبنان
الغشّ وصل الى ربطة الخبز في عكار... إليكم ما حصل
Lebanon 24
07-01-2022
|
03:50
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قامت دورية من وزارة الاقتصاد بمداهمة أحد الافران في برج العرب عكار وتنظيم مخالفة بحقه بعد التأكد من عدم التزامه بالوزن والسعر الرسمي أربطة الخبز، وفق مندوبة "لبنان 24" كما ألزمته التقيد بالقرارات الرسمية تحت طائلة الاقفال الكلي.
المصدر: لبنان 24
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