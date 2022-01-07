لبنان

محمد خالد سنو رئيسا لعمدة مؤسسة هيئة الإغاثة في دار الفتوى

Lebanon 24
07-01-2022 | 03:58
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اصدر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان قرارا بتشكيل مجلس عمدة "مؤسسة هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية" التابعة لدار الفتوى.
 
وتشكل مجلس العمدة من: محمد خالد سنو رئيسا، حسين حسن مسالخي نائبا للرئيس، القاضي الشيخ وسيم يوسف الفلاح أمينا للسر، طارق زياد برازي أمينا للمال، عماد محمَّد خير سوبرة أمينا للعلاقات العامة، محمود محمود الربعة أمينا للعلاقات العامة، محمود رياض المدني الدفتردار أمينا للعلاقات الخارجية، والاعضاء: نزيه عبدو حمد، سلطان إبراهيم كعكي، هاني فاروق الشعار وعبد الرحمن أحمد الحمصي.
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