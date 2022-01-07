برّي يقول كلمته.. "اقتضى التصويب"

علّق رئيس مجلس النواب نبيه بري على نص العقد الاستثنائي، قائلاً أن "المجلس سيد نفسه، ولا يقيّده أي وصف للمشاريع أو الإقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها، ويعود لرئيس الجمهورية حق الرد بعد صدورها عن الهيئة العامة الى المجلس".وتابع: "هذا حكم الدستور وما أستقر عليه الاجتهاد. يقتضي التصويب".