بحادثة مؤلمة... وفاة طفلة في طرابلس

توفيت الطفلة ي. س. البالغة من العمر 8 سنوات جراء تعرضها لحادث سقوط منذ ايام من على شرفة منزلها في منطقة الزاهرية - طرابلس، وذلك وفق مندوبة "لبنان 24". وكانت قد نقلت في حينها بحالة حرجة الى المستشفى، لكن ما لبث ان فارقت الحياة فجر اليوم متأثرة بجراحها.