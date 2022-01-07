لبنان

"الخميس يوم الغضب"... طليس: الاضراب لن يكون لساعات

Lebanon 24
07-01-2022 | 04:28
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عقد الاتحاد العمالي العام في الشمال جمعية عمومية في مقر الاتحاد في منطقة التل حضرها رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس، ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال شادي السيد، نقيب السائقين احمد خضورة زبيدي، مسؤول النقل الخارجي أحمد الخير وحشد من السائقين العمومين.

الجمعية ناقشت الدعوة الى يوم الغضب والذي سيصادف يوم الخميس المقبل، حيث دعا اليه اتحاد النقل على كافة الأراضي اللبنانية.

طليس وخلال توجهه للسائقين، أكد أن الاضراب لن يكون لساعات إنما هو مفتوح لحين تحقيق مطالب السائقين في سبيل تأمين العيش الكريم لهم.
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