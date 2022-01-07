بعد عدم صدوره صباحاً.. هل من جدول جديد لأسعار المحروقات اليوم؟

تواصلت خلال الساعات الماضية اتصالات عديدة بين المعنيين في قطاع النفط للدفع باتجاه إصدار جدول جديد لأسعار المحروقات خلال وقتٍ متأخر، اليوم الجمعة، وذلك بعدما لم يصدر جدولٌ صباحاً كالمُعتاد بسبب العطلة الرسمية يوم أمس.



وقالت مصادر في المديرية العامة للنفط لـ"لبنان24" إنّ "هناك مشاورات أجريت مع وزير الطاقة وليد فياض، اليوم، وتقرّر عدم إصدار أي جدول جديد للمحروقات خلال الساعات المُقبلة اليوم".