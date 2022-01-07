لبنان

وزير المالية بحث في سبل دعم الطلاب في جامعات فرنسا

Lebanon 24
07-01-2022 | 04:37
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 استقبل وزير المالية يوسف الخليل السيناتور الفرنسي غلو لو رونان Ronan Le Gleut ومستشار شؤون الفرنسيين في الخارج لوكاس لاماه Lucas Lamah وتم البحث في العلاقات الثنائية والعمل على إيجاد الدعم المناسب للطلاب المتعثرين ماديا في الجامعات في فرنسا.
 
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فرنسا

الخليل

لوكاس لاماه

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