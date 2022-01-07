وزير المالية بحث في سبل دعم الطلاب في جامعات فرنسا

استقبل وزير المالية يوسف الخليل السيناتور الفرنسي غلو لو رونان Ronan Le Gleut ومستشار شؤون الفرنسيين في الخارج لوكاس لاماه Lucas Lamah وتم البحث في العلاقات الثنائية والعمل على إيجاد الدعم المناسب للطلاب المتعثرين ماديا في الجامعات في فرنسا.