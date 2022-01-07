لبنان

كلامٌ مهم عن سعر الصّرف الرسمي.. هذا ما كشفه أحد النواب

Lebanon 24
07-01-2022 | 04:43
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قال عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش إنّه "عندما ترد الموازنة العامة من وزارة المال سيدعو رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى جلسة حكوميّة لدراستها وإحالتها إلى مجلس النواب"، وأضاف: "هذا الاستحقاق الدستوري لا يمكن تفاديه".

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، أكّد درويش أنّ "ميقاتي يسعى من خلال اتصالاته الى حضور الجميع جلسات مجلس الوزراء والإجتماع بين رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي عون والإتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري بالاضافة الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، يشيان بورود بعض الحلول".

على صعيد آخر، كشف درويش أنه "لم يتم تحديد رقم محدّد لسعر الصرف في الموازنة ولكن هناك طروحات عديدة"، مشيراً إلى أنه "يجب مواكبة ظروف الموظف خصوصاً الذي لا زال راتبه يُحتسب على سعر الصرف الرسمي أي 1500 ليرة"، وأردف: "يجب ان يترافق تغيير سعر الصرف مع خطة اقتصادية واستقرار". 

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