الجيش الإسرائيلي يكشف صوراً سريّة لـ"حزب الله".. ما هو مضمونها؟

سمح بالنشر: مسيّرة تابعة لحزب الله أسقطت مؤخرًا كانت تحوي صورًا سرية يبدو انها للقوات الخاصة التابعة للحزب خلال تمرين خاص بتشغيل طائرات مسيرة. كما سجّل ارتفاعًا في عدد مسيرات #حزب_الله التي أسقطتها قوات جيش الدفاع في الأشهر الأخيرة pic.twitter.com/4Il3zogPSB
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 7, 2022
سمح بالنشر: مسيّرة تابعة لحزب الله أسقطت مؤخرًا كانت تحوي صورًا سرية يبدو انها للقوات الخاصة التابعة للحزب خلال تمرين خاص بتشغيل طائرات مسيرة. كما سجّل ارتفاعًا في عدد مسيرات #حزب_الله التي أسقطتها قوات جيش الدفاع في الأشهر الأخيرة pic.twitter.com/4Il3zogPSB