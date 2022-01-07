الجيش الإسرائيلي يكشف صوراً سريّة لـ"حزب الله".. ما هو مضمونها؟

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه أسقط مؤخراً مسيرة تابعة لـ"حزب الله"، زاعماً أنها "تحوي صوراً سرية يبدو انها للقوات الخاصة التابعة للحزب خلال تمرين خاص بتشغيل طائرات مسيرة".



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تمكنت القوات الاسرائيلية في الأشهر الأخيرة، من إسقاط مسيرة لحزب الله عبرت الحدود تجاه السيادة الإسرائيلية واستخدمت لغايات استخباراتية وجمع معلومات"، مُعلناً أن "المسيرة التي أسقطت مؤخراً احتوت على صور من تمرين لقوة عسكرية تابعة للحزب تتدرب على تقنية استخدام الطائرات المسيّرة، أظهرت صور مشغليها من عناصر الحزب".

سمح بالنشر: مسيّرة تابعة لحزب الله أسقطت مؤخرًا كانت تحوي صورًا سرية يبدو انها للقوات الخاصة التابعة للحزب خلال تمرين خاص بتشغيل طائرات مسيرة. كما سجّل ارتفاعًا في عدد مسيرات #حزب_الله التي أسقطتها قوات جيش الدفاع في الأشهر الأخيرة pic.twitter.com/4Il3zogPSB — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 7, 2022