المفتي قبلان: المطلوب ضمان سياسي بعيدا عن لعبة المكائد

ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة، في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، تحدث فيها عن مناقبية السيدة الزهراءة في ذكرى شهادتها، مشيرا إلى أنه "من خلاصة الدور الذي أكدته الزهراء كأساس للعدل والحق المجتمعي، وقادت بنفسها دور الدفاع عن السلطة العادلة والقرار السياسي الحق، والمرجعية المعرفية التي تشكل رأس ضرورة الجماعة الإنسانية".وقال: "نطل على الوضع اللبناني الكارثي، لنقول، إن البلد أمانة الله والناس عياله، فمن تنكر لبلده وعيال الله، فقد خان الله، واليوم البلد مغلق سياسيا بخلفية مشروع أميركي إقليمي يعمل على خنق البلد، وعلى سحق قدراته الداخلية، وهناك من يجيد خدمة الخارج بأسوأ أساليب داخلية من لعبة مال ودولار وأسواق وكمائن سياسية وقضائية ومالية وغير ذلك، بهدف تمزيق البلد وترويعه، وهذه أكبر جرائم الخيانة الوطنية".واعتبر المفتي قبلان أن "أسباب تعليق جلسات الحكومة معروفة جدا، والجريمة السياسية تبدأ بالخناجر المسمومة، وليس بالضحية، وطريق فتح البلد سياسيا معروفة جدا، ومن يقبل بوضع السكين على مذبحه هو مجنون. والمطلوب ضمان سياسي، بعيدا عن لعبة المكائد لأن المشكلة بدأت بالسياسة وبها تنتهي".