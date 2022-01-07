بوشكيان بحث مع شيا العلاقات الاقتصادية.. وغدا في بغداد لتعزيز آفاق التعاون بين لبنان والعراق

استقبل وزير الصناعة جورج بوشكيان قبل ظهر اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، وأجريا جولة أفق تناولت العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين وسبل الدفع بها وتطويرها وتعزيز التعاون والشراكة والتبادل وفتح الأسواق الأميركية أمام المنتجات الصناعية اللبنانية، واطلاع الصناعيين وتدريبهم على الالتزام وتطبيق المعايير والمواصفات الأميركية. وبحثا في امكانية استفادة الوزارة والمؤسسات العامة التابعة لها والقطاع الصناعي الخاص من برامج "USAID".سفير رومانياوالتقى بوشكيان سفير رومانيا راديو مارداري وبحثا في تطوير العلاقات بين البلدين.العراقويغادر بوشكيان ظهر غد إلى بغداد لافتتاح المؤتمر العراقي - اللبناني الثاني للأعمال الذي يقام برعايته وبمشاركة مسؤولين حكوميين عراقيين ومن القطاع الخاص في كلا البلدين.ورأى في هذه المناسبة "فرصة كبيرة لفتح آفاق التعاون والتبادل وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين لبنان والعراق، وإعادة تفعيل الاتفاقات والمعاهدات الثنائية لإزالة المعوقات أمام التبادل وتسهيل انسياب السلع وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي ومجالات أخرى".