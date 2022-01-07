لبنان

تعدّوا على دورية لقوى الامن في صور وفرّوا من أمامها... وهكذا كان مصيرهم!

Lebanon 24
07-01-2022 | 06:06
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة الصرافين غير الشرعيين في المناطق اللبنانية، وبعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 4/1/2022 فيديو يُظهر مجموعة من الصرافين غير الشرعيين في مدينة صور، يقومون بمنع دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي من القيام بواجبها عن طريق التهجم والتعدّي عليها، حيث تمكنت الدورية من توقيف أحدهم ويُدعى:

ن. د. (مواليد عام 2005، لبناني)، فيما فر الآخرون الى جهة مجهولة.
كَلّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قطعاتها المختصة للعمل على تحديد هوية جميع المشاركين في الاعتداء، وتحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم بما أمكن من السرعة.

 بنتيجة التحريات التي قامت بها الشعبة، تمكّنت من تحديد هوية الفاريّن وهم:

-  ش. ح (مواليد عام 1991، لبناني)

-  م. أ (مواليد عام 1989، لبناني)

 - م. ن. (مواليد عام 2003، لبناني)

 بتاريخ 5/1/2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة أوقفوا بالتزامن في محلتي البص ومفرق معركة.

 بالتحقيق معهم اعترفوا بمقاومة دورية قوى الأمن الداخلي، وفرارهم من أمامها، كما اعترفوا بمزاولة مهنة الصرافة بصورة غير شرعية.

أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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