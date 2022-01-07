ازدحام أمام أحد البنوك بعد استئناف عمله لقبض الرواتب بالدولار

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن فرع مصرف فرنسبنك في بعلبك شهد ازدحاما كبيرا في القاعة الداخلية والباحة الخارجية، منذ الصباح الباكر في اليوم الأول لاستئنافه العمل، بعد التجاوب مع المناشدات لإلغاء قرار إقفاله.وتقاضى الموظفون والعسكريون والمتقاعدون قيمة رواتبهم بالدولار الأميركي وفق سعر المنصة، التزاما لتعميم مصرف لبنان الذي تنتهي مفاعيله في 31 كانون الثاني الجاري.