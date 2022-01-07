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لبنان
اجتماعٌ مهم لميقاتي بشأن أموال العائلات الأكثر فقراً.. ما الجديد؟
Lebanon 24
07-01-2022
|
06:28
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إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط، ساروج كومار جاه قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، وتم خلال اللقاء البحث في مشاريع البنك الدولي في لبنان.
اثر اللقاء اعلن كومار جاه: "عرضنا موضوع تسجيل المستفيدين من برنامج شبكة الحماية الاجتماعية، وهو تقدم بشكل جيد جداً، واتفقنا على تسريع كل الأنشطة المتبقية حتى نتمكن من البدء بتحويل الاموال الى العائلات الأكثر فقرا في أسرع وقت ممكن".
وأضاف: "ناقشنا أيضاً الإصلاحات في قطاع الكهرباء والاصلاحات المهمة التي يجب أن تتبناها الحكومة قبل تمويل البنك الدولي لقطاع الكهرباء، وكان اللقاء جيدا بشكل عام".
سفيرة فرنسا
واستقبل الرئيس ميقاتي السفيرة الفرنسية أن غريو وتم خلال اللقاء عرض التطورات في لبنان والمنطقة.
وزير الصناعة
كما اجتمع مع وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي قال بعد اللقاء: التقيت الرئيس ميقاتي ووضعته في أجواء التحضيرات لزيارتي الى العراق غدا للمشاركة في مؤتمر رجال الأعمال اللبناني العراقي على رأس وفد يضم رجال أعمال واقتصاد وصناعة لبنانيين، من أجل تفعيل كل الاتفاقيات المشتركة، وتفعيل إتفاقية التيسير العربية، وفتح وتسهيل الترانزيت على الحدود العراقية، السورية واللبنانية.
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