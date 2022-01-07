خضر اطلع مينسا وهاروتيان على تجاوزات النازحين: لن نكون ضيوفا في وطننا

استقبل محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في مكتبه اليوم، مديرة المكتب الفرعي للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في زحلة غويندولين مينسا ومدير مكتب الامم المتحدة الانمائي في البقاع غارو هاروتونيان، في حضور رئيس بلدية إيعات حسين عبد الساتر وممثلين عن الاجهزة الأمنية.وتناول اللقاء تنظيم وجود النازحين السوريين في محافظة بعلبك الهرمل، لا سيما في بلدة إيعات، ومعالجة المشاكل التي تواجهها البلدة، لا سيما الاعتداءات المتكررة من قبل بعض النازحين والتي دفعت برئيس البلدية الى تقديم استقالته".خضرونوه المحافظ خضر بـ"أداء عبد الساتر كرئيس بلدية مبدع"، وشكره على "التجاوب في تأجيل استقالته افساحا بالمجال لحلحلة بعض العقبات"، وقال: "لن نقبل أن نكون ضيوفا في وطننا، وعلى الجميع احترام قوانيننا والإمتثال لها، وعلى الأجهزة المعنية وضع حد لهذه التجاوزات".عبد الساتركما سرد رئيس بلدية ايعات "الكم الهائل من التجاوزات التي يمارسها النازحون، منها، التسبب بحرق مئات آلاف الهكتارات وسرقة الأملاك العامة والخاصة وتشييد الخيم بالقوة وسرقة الكهرباء".مينساوشكرت مينسا المحافظ خضر وعبد الساتر على "التفاني في مواجهة التحديات"، وأبدت "استعداد المفوضية للتعاون وتقديم كل الوسائل المتاحة، وضرورة إجراء التحقيق في التجاوزات التي تحصل من قبل قسم من النازحين"، وأكدت أن "لا أحد فوق القانون ولا حصانة لأي فرد".