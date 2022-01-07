لبنان

الأسمر: برفع الدعم سيُصبح سعر ربطة الخبز 30 ألف ليرة

Lebanon 24
07-01-2022 | 06:38
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اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنّ "المسّ برغيف خبز الفقير ممنوع، وبرفع الدعم سيُصبح سعر الربطة 30 ألف ليرة".

ولفت الاسمر خلال مؤتمر صحافي إلى أنّ "قطاع النقل العام يجب أن يُدعم، والإضراب الخميس المقبل سيكون تحت إشراف الإتحاد العمالي العام".

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