لبنان

عوده استقبل نائب رئيس المجلس النيابي والحجار.. الفرزلي: نحن مسؤولون عن الحفاظ على لبنان

Lebanon 24
07-01-2022 | 07:10
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استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الذي قال بعد الزيارة:"قمت بزيارة سيادة المطران الياس لتقديم التهاني والمعايدة بمناسبة الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة وعيد الغطاس. وكانت مناسبة في جلسة طويلة لمقاربةالشؤون والشجون كافة المطروحة على الساحة". 

اضاف:"أستطيع أن أؤكد وأركز على نقطتين رئيسيتين كخلاصة، أولا مجالسة سيدنا الياس والاستماع إليه أو الحوار معه، بصرف النظر عن وجهات النظر إذا كانت تختلف عن بعضها البعض أو هي واحدة موحدة، أنت تستمع إلى من يفوح صدقا ونبلا وخلفية تتسم بقول كلمة الحق. 
الأمر الثاني، سيدنا ونحن أيضا مسؤولون عن الحفاظ على لبنان وعلى سيادته واستقلاله ونظام الحريات فيه والنظام الديمقراطي البرلماني فيه، وهذه أمور ركزنا عليها وتم البحث في التفاصيل كافة، سواء كانت سلبية أم إيجابية، التي تتعلق بالممارسة على مستوى البلد والتي أساءت لنظام القيم في لبنان. كما تطرقنا إلى مسألة انفجار المرفأ، وكانت مناسبة لطرح ما أمكن من معلومات حول هذا الموضوع وضعت بين يدي سيدنا الياس من أجل أن يكون على اطلاع كامل على كل وجهات النظر. كانت جلسة رائعة وأنا سعيد أني حظيت بها وأعايد الجميع".

ثم استقبل المطران عوده وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، وكانت الزيارة لتقديم التهاني بالأعياد، وتطرق البحث إلى الأوضاع الراهنة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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