لبنان

الى اللبنانيين... هل نحن أمام موجة من الـ"H1N1"؟

Lebanon 24
07-01-2022 | 06:57
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في زمن الخوف من كورونا ومتحوراته لاسيما "أوميكرون"، تكثر الاحاديث عن تسجبل اصابات بالتهاب "H1N1".

في هذا الاطار، يقول رئيس اللجنة التقنية في وزارة الصحة الدكتور حسام القاق لـ"لبنان 24" انه " لا يمكن الحديث عن موجة من الـ "H1N1"، اذ ان الداتا المتوافرة حاليا لا تكفي لتحديد اذ ما كنا في مرحلة انتشار او تسجيل اصابات محدودة.

أضاف: "لكن من المهم جدا ان يدرك الجميع اننا في مرحلة تفشي انواع مختلفة من "الانفلونزا الموسمية"، وهذا أمر طبيعي خلال هذه الفترة من السنة. واللافت ان الاعراض  تأتي متشابهة مع العوارض التي يسببها متحور "أوميكرون".

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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