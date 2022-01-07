الحريري اتصل بعون... ماذا دار بينهما؟

اجرى الرئيس سعد الحريري اتصالاً بفخامة الرئيس العماد ميشال عون ، اثر اتصال اجري من القصر الجمهوري ببيت الوسط بشأن اقتراح فخامة الرئيس بالدعوة الى مؤتمر حوار وطني

وقد ابلغ الرئيس الحريري فخامته اعتذاره عن عدم المشاركة لان أي حوار على هذا المستوى يجب ان يحصل بعد الانتخابات النيابية .