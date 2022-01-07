يقومان بأعمال التزوير... اليكم ما حصل!

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام مخابرات الجيش بتوقيف لبناني وسوري في بلدة شقرا الجنوبية كانا يقومان بترويج عملة مزورة وضُبط بحوزتهما مبالغ كبيرة بالدولار الأميركي.