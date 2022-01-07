لبنان

إجراءٌ عاجل من أصحاب المولّدات.. "المخاوف" دفعتهم إلى أمرٍ جديد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-01-2022 | 07:29
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لجأ بعض أصحاب المولّدات مؤخراً إلى تركيب كاميراتٍ في مُحيط النقاط التي وضعوا فيها تلك الآلات، وذلك بعد مخاوف من إمكانية الهجوم عليها أو إطلاق النار باتجاهها. 

كذلك، تبين أيضاً وقوع اشكالات متفرّقة في بعض المناطق بين مواطنين وأصحاب المولدات على خلفيّة ارتفاع أسعار الفواتير وتخطّي التسعيرة التي وضعتها وزارة الطاقة للكيلوواط الواحد. 
 
 

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