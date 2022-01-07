بلدية بعلبك استنكرت الاعتداء على المختار الجمال

استنكرت بلدية بعلبك في بيان "الاعتداء على المختار خضر الجمال من قبل عصابة انتحلت صفة امنية في وضح النهار واطلقت النار على المختار وتعرضت له بالضرب والإهانة".وطالبت الجهات الامنية والقضائية "ملاحقة المعتدين المعروفة هويتهم بالإسم والقاء القبض عليهم واحالتهم على المحاكمة امام القضاء المختص صونا للحق والعدالة وحفاظا على حقوق المخاتير والناس بشكل عام، ولما تشكله هذه الحادثة من خطر على المجتمع المدني".وتوجهت بالشكر إلى "مخابرات الجيش التي نجل ونحترم على مبادرتها السريعة بمتابعة هذه الحادثة وملاحقة المعتدين".