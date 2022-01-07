لبنان

وهاب: في هذا البلد الأبرياء في السجون و "الحراميي" يسرحون ويمرحون

Lebanon 24
07-01-2022 | 07:40
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غرد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بلد غريب عجيب أبرياء في السجون ومجرمون وحراميي يسرحون ويمرحون". 
 
 
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