لبنان

الاساتذة المتعاقدون ووزير التربية لا اتفاق... والمدارس في مهب الريح

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-01-2022 | 07:54
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علم "لبنان 24" ان الاجتماع بين لجان الاساتذة المتعاقدين ووزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي انتهى منذ قليل. وفي النتائج وصلت المفاوضات الى حائط مسدود اذ قرر الاساتذة المتعاقدون عدم العودة الى ممارسة عملهم.
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