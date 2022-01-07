الاساتذة المتعاقدون ووزير التربية لا اتفاق... والمدارس في مهب الريح

علم "لبنان 24" ان الاجتماع بين لجان الاساتذة المتعاقدين ووزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي انتهى منذ قليل. وفي النتائج وصلت المفاوضات الى حائط مسدود اذ قرر الاساتذة المتعاقدون عدم العودة الى ممارسة عملهم.