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لبنان
وزير البيئة تفقد مكب ومطمر حبالين في جبيل: للبحث في اعادة تفعيل المعمل والطمر بشكل صحي
Lebanon 24
07-01-2022
|
08:20
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تفقد وزير البيئة ناصر ياسين مكب ومطمر حبالين في جبيل، حيث كان في استقباله عضو اتحاد بلديات قضاء جبيل رئيس بلدية نهر إبراهيم شربل بو رعد ممثلا رئيس الاتحاد فادي مارتينوس، الذي اعتذر عن الحضور لاصابته بفيروس كورونا.
ياسين
وقد اطلع ياسين من بو رعد على العمل داخل المكب، وقال: "هذه الزيارة ستكون جزءا من سلسلة لقاءات مع البلديات واتحاد البلديات، وسيتبعها إجتماع معهم للحديث بالتفصيل عن الطرق الواجب اعتمادها لإعادة تفعيل المعمل، وإعادة الطمر بشكل صحي تفاديا للتدهور البيئي".
بو رعد
من جهته، رحب بو رعد بالوزير ياسين، مثنيا على جهوده وعمله ودوره في الوزارة. وأمل في "التوصل إلى حل لموضوع المكب والمطمر، بعد الاجتماع المرتقب لرئيس الإتحاد فادي مارتينوس الثلاثاء المقبل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".
وأشار الى أن "مارتينوس مصر على حل أزمة المكب ويضع كل طاقاته في هذا الشأن"، موضحا أن "هذا المكب يستقبل نفايات بلديات قضاء جبيل من دون أي كلفة، ما يجعله أساسيا للحفاظ على نظافة القضاء بأكمله".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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