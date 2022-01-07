ختم 54 مؤسسة بالشمع الاحمر... بالارقام هذه حصيلة التدابير المتّخذة للحدّ من انتشار كورونا

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنّه في إطار الاجراءات الوقائية للحدّ من انتشار فيروس "كورونا" التي تتخذها قوى الامن الداخلي منذ تاريخ 17-12-2021 لغاية اليوم، بلغ عدد المحاضر المنظّمة 1294، 1121 محضرا بحقّ أشخاص غير ملقحين خالفوا قرار التجوّل، 173 محضرا بحقّ مؤسسات، و54 مؤسسة خُتمت بالشمع الاحمر.