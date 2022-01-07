لبنان

ختم 54 مؤسسة بالشمع الاحمر... بالارقام هذه حصيلة التدابير المتّخذة للحدّ من انتشار كورونا

Lebanon 24
07-01-2022 | 08:48
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنّه في إطار الاجراءات الوقائية للحدّ من انتشار فيروس "كورونا" التي تتخذها قوى الامن الداخلي منذ تاريخ 17-12-2021 لغاية اليوم، بلغ عدد المحاضر المنظّمة 1294، 1121 محضرا بحقّ أشخاص غير ملقحين خالفوا قرار التجوّل، 173 محضرا بحقّ مؤسسات، و54 مؤسسة خُتمت بالشمع الاحمر.
 
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