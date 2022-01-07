اعتصام لبعض أهالي عين الحلوة... ما هو السبب؟

قطع عدد من أبناء مخيم عين الحلوة قبل قليل الطريق عند مفرق شبايطة ، احتجاجاً على عدم ترميم الأونروا بيوت عدد من الناس الآيلة للسقوط والمتصدعة في منطقة نمرين وعرب غوير رغم أحقيتهم بذلك.



وعبروا عن رفضهم لسياسة وكالة الأونروا بإعطاء الموافقة للكثير بالواسطات والمحسوبيات والتمييز بين اللاجئين الفلسطينيين بهذا الملف، وعبّر المحتجون عن غضبهم واستيائهم ورفعوا لافتات متهمين الأونروا بعدم النظر في أوضاعهم الصعبة.