عملية سرقة في عكار... ما علاقة هذه العشيرة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام مجموعة من الشبان في عكار باتهام شبان اخرين من الـ "ناصر الدين" في الهرمل بأنهم اقدموا على سلبهم مبلغ 75 مليون ليرة ومبلغ 600دولار و3 هواتف خليوية بعدما تم استدراجهم من قبل المدعو "و. ن.د" لشراء بطاريات قديمة.

وتوجه الشبان من عكار بتسجيلات صوتية الى اهالي عشيرة "ناصر الدين" طالبين تحصيل حقهم.

وفي وقت لاحق صدر عن عشيرة آلـ "ناصر الدين" البيان التالي:



نحن ابناء عشيرة آلـ" ناصر الدين ندين" نستنكر قيام أي شخص من عشيرتنا بأعمال مخالفة للأخلاق والدّين لأغراض شخصيّة مع ابناء عمّنا و جيراننا في الشمال .

إننا نؤكد أن هذا الشخص لا يمت للعشيرة بصلة ونتمسك ونتحفظ بكافة حقوقنا القانونية والعشائرية بالرد على كل من يسيء و يجب محاسبته قانونيّاً ونناشد القوى الأمنية بالضرب بيد من حديد.