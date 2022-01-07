لبنان

جميّل السيّد يُغرّد عن "مشكل جديد"... ماذا قال؟

Lebanon 24
07-01-2022 | 09:18
A-
A+
Doc-P-904806-637771693120631632.jpg
Doc-P-904806-637771693120631632.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد النائب جميل السيّد، وكتب عبر حسابه على "تويتر":
 
"الرئيس برّي:
"للتصويب،
المجلس سيد نفسه ولا يقيده أي وصف للمشاريع أو الإقتراحات، ويعود لرئيس الجمهورية حق الرد بعد صدورها عن الهيئة العامة. هكذا الدستور والاجتهاد"!
في الدستور:
«رئيس الجمهورية يدعو المجلس لعقود إستثنائية بمرسوم يحدد إفتتاحها وإختتامها وبرنامجها"!
وإلى مشكل جديد.."
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2022-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2022-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:57 | 2022-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2022-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:40 | 2022-01-07
11:25 | 2022-01-07
11:16 | 2022-01-07
12:53 | 2022-01-07
12:32 | 2022-01-07
12:10 | 2022-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website