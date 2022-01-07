جميّل السيّد يُغرّد عن "مشكل جديد"... ماذا قال؟

غرّد النائب جميل السيّد، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"الرئيس برّي:"للتصويب،المجلس سيد نفسه ولا يقيده أي وصف للمشاريع أو الإقتراحات، ويعود لرئيس الجمهورية حق الرد بعد صدورها عن الهيئة العامة. هكذا الدستور والاجتهاد"!في الدستور:«رئيس الجمهورية يدعو المجلس لعقود إستثنائية بمرسوم يحدد إفتتاحها وإختتامها وبرنامجها"!وإلى مشكل جديد.."