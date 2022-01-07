لبنان

ماراثون فايزر في اليومين المقبلين.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
07-01-2022 | 09:40
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صدر عن وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم العالي بيان مشترك أعلن عن تنظيم "ماراثون فايزر" لتلقيح التلامذة والقطاع التربوي وكل من يرغب بأخذ اللقاح (من عمر 21 سنة وما فوق أي مواليد 2009 وما دون) يومي السبت والاحد في الثامن والتاسع من كانون الثاني الجاري، من الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، وذلك لضمان سرعة تلقيح القطاع التربوي وتوفير عودة مدرسية آمنة.

وأوضح البيان "أن حملة التلقيح ستتم بواسطة عيادات نقالة إضافة إلى عدد من مراكز التلقيح المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة والتي تم تجهيزها لاستقبال التلامذة وأفراد الهيئة التعليمية والإدارية في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة القريبة منها جغرافيا. 
 
وقد قامت وزارة التربية بإدارتها المركزية والمناطق التربوية بتقسيم المؤسسات التربوية على مراكز التلقيح المشاركة في الماراثون من جهة، ومن جهة ثانية تحديد نقاط تجمع في بعض المؤسسات التربوية البعيدة عن هذه المراكز لاستقبال عيادات التلقيح النقالة.
سيتم في خلال الماراثون إعطاء اللقاح بحسب الحالات بجرعاته الثلاث، على أن يكون الفاصل بين الجرعتين الأولى والثانية 21 (واحدا وعشرين) يوما، وتعطى الجرعة الثالثة بعد خمسة أشهر من الحصول على الجرعة الثانية".
 
يجدر التذكير بالتالي: 
- يحق أخذ اللقاح لكل شخص مقيم على الأراضي اللبنانية.
- في حال كنت مسجلا على المنصة الخاصة باللقاحات، يجب احضار مستند التعريف المستخدم في عملية التسجيل.
- في حال لم تكن مسجلا، يجب إحضار أي من الأوراق الثبوتية التالية: هوية، جواز سفر، اخراج قيد فردي، إفادة سكن من البلدية أو أي مستند تعريف حيث سيقوم المركز بمساعدتك على التسجيل.
إن البيانات الشخصية المسجلة على المنصة محفوظة بشكل آمن ولن تستخدم إلا لتنظيم عملية التلقيح.
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