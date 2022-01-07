وزير الداخلية استقبل الخوري وعرض مع هيرايرا تحضيرات الانتخابات في أيار

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه، قبل ظهر اليوم، وفدا من بعثة مراقبة للمنظمة الدولية الفرنكوفونية إلى بيروت برئاسة المستشار الخاص للأمينة العامة للفرنكوفونية ديزيريه نيارو هيرايرا. وتم التداول في التحضيرات الجارية في وزارة الداخلية والبلديات لإجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل.الخوريواستقبل مولوي النائب سليم الخوري وعرض معه الأوضاع العامة.