لبنان

مكافأة أميركيّة بـ10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل أعمال لبناني... من يكون وما السبب؟

Lebanon 24
07-01-2022 | 09:55
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أفادت "الحرّة" أنّ الإدارة الأميركية رصت مكافأة بـ10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل الأعمال اللبناني الداعم والممول لـ"حزب الله" علي يوسف شرارة.
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