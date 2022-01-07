لبنان

كلودين عون التقت عاملات كينيات معتصمات واطلعت على صعوبات تواجههن

Lebanon 24
07-01-2022 | 10:20
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 أعلنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في بيان، أن "رئيسة الهيئة كلودين عون واكبت قضية العاملات الأجنبيات الكينيات المعتصمات أمام القنصلية الكينية في بيروت، واستمعت إلى شكاويهن، حيث عرضن لها الصعوبات التي تواجههن ومنها، التعرض لأشكال من العنف والضغط الاقتصادي والمعنوي". 
وأشار البيان إلى أنه "بغية معالجة هذه الحالات الإنسانية التي تمس بحقوق المرأة وواجب صونها، عمدت رئيسة الهيئة إلى التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، ومنها المديرية العامة للأمن العام ووزارتي العمل والصحة العامة والمنظمة الدولية للهجرة IOM ومنظمة كفى، لتنسيق الجهود والتوصل إلى حل وتأمين تسهيل الإجراءات الصحية والإدارية وتكاليف السفر لتمكين العاملات من العودة إلى بلادهن محفوظات الكرامة". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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