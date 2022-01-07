لبنان

الجيش يوقف شخصين في الغبيري... ما علاقتهما بأحداث الطيونة؟ (صورة)

Lebanon 24
07-01-2022 | 10:14
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش منزلي المواطنين (ن.ب) و(ع.م) في منطقة ‏الغبيري – الضاحية الجنوبية وأوقفتهما لاقدام الأول على تشكيل عصابة سلب بقوة السلاح بمشاركة ‏آخرين وتجارة أسلحة وذخائر حربية ومشاركتهما في الأحداث التي شهدتها منطقة الطيونة  بتاريخ ‏‏14 /10 /2021، واطلاق النار في اوقات مختلفة آخرها ليلة رأس السنة وافتعال الاشكالات، وإطلاق ‏نار باتجاه أشخاص واصابتهم اضافة إلى تعاطيهما المخدرات، وإقدام الثاني على إثارة النعرات الطائفية ‏والتعدي على متظاهرين سلميين وإثارة أعمال شغب وقطع طرقات عبر تشكيل مجموعات دراجات ‏نارية وقد ضُبطت في منزل الأول كمية من الذخيرة وعتاد عسكري ومخدرات.‏

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.‏
 
 
 
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