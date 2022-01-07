لبنان

يستبدل أرباح محطة محروقات بعملة مزوّرة... وهذا ما اعترف به

Lebanon 24
07-01-2022 | 10:35
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 11/12/2021، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام أحد عمّال محطّة محروقات في بلدة طيردبا-مثلث معركة  المدعو: م. ف. (مواليد عام 1999، سوري الجنسيّة) بترويج أوراق ماليّة مزيّفة من فئة الـ /100،000/ ل.ل، عبر تبديلها بأوراق ماليّة صحيحة عائدة للمحطّة المذكورة.

على الفور توجّهت دوريّة من المفرزة إلى المحطّة، وعملت على توقيف العامل.

بتفتيشه، عثر بحوزته على مبلغ /5،800،000/ ل.ل مزيّفة من فئة الـ /100/ ألف ل.ل، وتبيّن أنّ إقامته منتهية الصلاحيّة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وصرّح أنّه يقوم بالاستحصال على الأوراق المزوّرة من أحد الأشخاص -مجهول الهويّة- ويقوم بترويجها في المحطّة التي يعمل فيها، وذلك لقاء حصوله على نسبة محدّدة من الأرباح.

أودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورّطين.
 
 
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