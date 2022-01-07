لبنان

زين الدين موفدا من أبي المنى وشخصيات هنأوا الكنيسة القبطية بالميلاد

Lebanon 24
07-01-2022 | 10:52
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تلقى رئيس الطائفة القبطية الأرثوذكسية الراهب الأب أندراوس الأنطوني، بمشاركة السفارة المصرية، التهاني بالميلاد، وحضر مهنئا الشيخ عامر زين الدين موفدا من قبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى ناقلا تهنئته وتحياته، متمنيا ل"أبناء الرعية والطائفة القبطية في لبنان كل خير وسلام".

كما حضرت مهنئة شخصيات روحية وسياسية ومدنية واجتماعية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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