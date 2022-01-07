اجتماعٌ مهم.. ما جديد ملف تطبيقات الدولار؟

عقد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، بعد ظهر اليوم، اجتماعاً حضره عدد من الضباط في الأجهزة الأمنية، تم خلاله البحث في قضية مكافحة التطبيقات غير الشرعية التي تتلاعب بسعر الصرف.



كذلك، تمّ استعراض الاجراءات المستقبلية لضبط عمليات الصيرفة غير الشرعية، واستكمالها مع القضاء المختص.