"ماراثون فايزر" ينطلق غداً.. "التربية" تحدّد مراكز التطعيم للطلاب والأساتذة

وزعت وزارة التربية والتعليم العالي لائحة بمراكز التطعيم التي ستستقبل الطلاب والأساتذة وكل من يرغب بتلقي اللقاح المضاد لـ"كورونا"، وذلك وذلك ضمن ماراثون "فايزر".

وتجدون أدناه لائحة بأسماء المركز: