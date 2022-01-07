لبنان

"ماراثون فايزر" ينطلق غداً.. "التربية" تحدّد مراكز التطعيم للطلاب والأساتذة

Lebanon 24
07-01-2022 | 11:50
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وزعت وزارة التربية والتعليم العالي لائحة بمراكز التطعيم التي ستستقبل الطلاب والأساتذة وكل من يرغب بتلقي اللقاح المضاد لـ"كورونا"، وذلك وذلك ضمن ماراثون "فايزر".
 
وتجدون أدناه لائحة بأسماء المركز:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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