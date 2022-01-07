19 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. والإصابات تلامس الـ8000

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 7974 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 761853.

كما وسجل لبنان 19 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9250.