لبنان

موظفو وممرضو مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية علقوا إضرابهم

Lebanon 24
07-01-2022 | 12:01
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أعلن موظفو وممرضو مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية تعليق إضرابهم المعلن منذ أيام والعودة الى العمل بناء على وعود وضمانات بتحقيق مطالبهم تلقوها من مدير عام المستشفى الدكتور حسن وزني.
 
وجاء في بيان للجنة المتابعة لموظفي وممرضي المستشفى: "نعلن الى أهلنا ومرضانا الكرام أننا موظفو مستشفى الرئيس نبيه بري الحكومي الجامعي في النبطية، وبعد اجتماع حصل اليوم بين مجموعة من لجنة المتابعة للموظفين ورئيس مجلس إدارة المستشفى ومديرها الدكتور حسن وزني، وبعد وعود وضمانات بتحقيق المطالب التي كانت السبب بإعلان التوقف عن العمل، نعلن لكم عن إيقاف الاضراب والعودة الى العمل في جميع أقسام المستشفى بشكل طبيعي كما عودناكم على تقديم أفضل الخدمات الطبية والتمريضية والإستشفائية، ونحن نشكر المدير الدكتور حسن وزني على تجاوبه ووقوفه الى جانب الموظفين في هذه الظروف، رغم التقصير الكبير من قبل الدولة والسلطات المعنية في حق المستشفيات الحكومية وموظفيها. كما نشكر جميع موظفي المستشفى على وحدتهم وبذل قصارى جهودهم وتضحياتهم في سبيل إعلاء شأن هذا الصرح الكبير وفي سبيل تعزيز صمود المواطنين في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، على أمل تطبيق وتحقيق الوعود في أقرب وقت ممكن والله ولي التوفيق".
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