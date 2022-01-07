15
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بلدية صيدا أطلقت 10 خطوط ساخنة للتسجيل بالبطاقة التمويلية
Lebanon 24
07-01-2022
|
12:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت بلدية صيدا، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من رئيسها المهندس محمد السعودي، غرفة العمليات الخاصة بمساعدة المواطنين على تعبئة استمارة الحصول على البطاقة التمويلية التي أطلقتها وزارة الشؤون الإجتماعية للأسر اللبنانية، ومقرها في قاعة المرحوم الحاج مصباح البزري الكبرى في مبنى القصر البلدي - الطابق الأول.
وأوضحت البلدية في بيان، أن "هذه الخطوة تأتي تتويجا لسلسلة لقاءات واجتماعات نظمتها البلدية مع مؤسسات مجتمع مدني بهدف وضع آلية تسهل على الناس التسجيل في البطاقة التمويلية، وأعقبها تنظيم البلدية لدورتي تدريب لنحو 30 متطوعا ومتطوعة من أكثر من عشر جمعيات ومؤسسات أهلية عاملة في المدينة على كيفية مساعدة المواطنين على ملء استمارة البطافة إلكترونيا".
وأشارت الى أنه "تم بناء عليه وبمشاركة هؤلاء المتطوعين، اطلاق العمل بغرفة العمليات لتستقبل المواطنين لتعريفهم على طريقة التسجيل بالبطاقة التمويلية او لتلقي استفساراتهم بهذا الخصوص حضوريا او عبر الهاتف، على ارقام خطوط ساخنة موضوعة بتصرفهم وعددها 10 خطوط مع نت".
وحضر اطلاق غرفة العمليات مدير خلية إدارة الأزمات والكوارث في إتحاد بلديات صيدا الزهراني عضو المجلس البلدي في صيدا المهندس مصطفى حجازي ومنسق البلدية في الغرفة المحامي أحمد كساب وممثلون عن جمعيات أهلية مختلفة.
وأشار البيان الى أن "الرابط الإلكتروني للبطاقة التمويلية هو:
https://daem.impact.gov.lb/citizenmobile/landing/main/login
وأرقام هواتف غرفة العمليات وعددها 10 أرقام مع نت:
طاولة رقم 1:
07738209
07751601
طاولة رقم 2:
07723050
07751602
طاولة رقم 3:
07727744
07751603
طاولة رقم 4:
07751604
07752773
طاولة رقم 5:
07752774
07752775".
تابع
الأكثر قراءة
مكافأة أميركيّة بـ10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل أعمال لبناني... من يكون وما السبب؟
Lebanon 24
مكافأة أميركيّة بـ10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل أعمال لبناني... من يكون وما السبب؟
09:55 | 2022-01-07
07/01/2022 09:55:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يكشف صوراً سريّة لـ"حزب الله".. ما هو مضمونها؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يكشف صوراً سريّة لـ"حزب الله".. ما هو مضمونها؟
04:57 | 2022-01-07
07/01/2022 04:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ مهم عن سعر الصّرف الرسمي.. هذا ما كشفه أحد النواب
Lebanon 24
كلامٌ مهم عن سعر الصّرف الرسمي.. هذا ما كشفه أحد النواب
04:43 | 2022-01-07
07/01/2022 04:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بطاقات التارو أصدق؟.. هذه الابراج ستحقق ثروة كبيرة واليكم من ينتظره الزواح في 2022
Lebanon 24
بطاقات التارو أصدق؟.. هذه الابراج ستحقق ثروة كبيرة واليكم من ينتظره الزواح في 2022
08:35 | 2022-01-07
07/01/2022 08:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارٌ يهزّ النبطية.. خزان مازوت يحترق! (فيديو)
Lebanon 24
انفجارٌ يهزّ النبطية.. خزان مازوت يحترق! (فيديو)
14:36 | 2022-01-07
07/01/2022 02:36:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:38 | 2022-01-07
عون يستكمل إتصالاته اليوم للدعوة إلى الحوار
17:28 | 2022-01-07
أجواء تهدئة تُخيّم بسبب فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب
17:18 | 2022-01-07
عون مهتمّ بإقرار الموازنة
17:11 | 2022-01-07
تجنّب الانقسامات
17:07 | 2022-01-07
غياب التغطية
17:02 | 2022-01-07
لا تسهيلات أميركية حول استجرار الكهرباء
فيديو
نيزك يحلّق في سماء روسيا! (فيديو)
Lebanon 24
نيزك يحلّق في سماء روسيا! (فيديو)
08:00 | 2022-01-07
08/01/2022 00:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
غزال رئيس الباراغواي اللبناني الأصل ينطح رقيبا في الجيش ويقتله.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
غزال رئيس الباراغواي اللبناني الأصل ينطح رقيبا في الجيش ويقتله.. إليكم التفاصيل (فيديو)
23:00 | 2022-01-05
08/01/2022 00:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
04:07 | 2022-01-05
08/01/2022 00:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact