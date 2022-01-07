بلدية صيدا أطلقت 10 خطوط ساخنة للتسجيل بالبطاقة التمويلية

أطلقت بلدية صيدا، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من رئيسها المهندس محمد السعودي، غرفة العمليات الخاصة بمساعدة المواطنين على تعبئة استمارة الحصول على البطاقة التمويلية التي أطلقتها وزارة الشؤون الإجتماعية للأسر اللبنانية، ومقرها في قاعة المرحوم الحاج مصباح البزري الكبرى في مبنى القصر البلدي - الطابق الأول.وأوضحت البلدية في بيان، أن "هذه الخطوة تأتي تتويجا لسلسلة لقاءات واجتماعات نظمتها البلدية مع مؤسسات مجتمع مدني بهدف وضع آلية تسهل على الناس التسجيل في البطاقة التمويلية، وأعقبها تنظيم البلدية لدورتي تدريب لنحو 30 متطوعا ومتطوعة من أكثر من عشر جمعيات ومؤسسات أهلية عاملة في المدينة على كيفية مساعدة المواطنين على ملء استمارة البطافة إلكترونيا".وأشارت الى أنه "تم بناء عليه وبمشاركة هؤلاء المتطوعين، اطلاق العمل بغرفة العمليات لتستقبل المواطنين لتعريفهم على طريقة التسجيل بالبطاقة التمويلية او لتلقي استفساراتهم بهذا الخصوص حضوريا او عبر الهاتف، على ارقام خطوط ساخنة موضوعة بتصرفهم وعددها 10 خطوط مع نت".وحضر اطلاق غرفة العمليات مدير خلية إدارة الأزمات والكوارث في إتحاد بلديات صيدا الزهراني عضو المجلس البلدي في صيدا المهندس مصطفى حجازي ومنسق البلدية في الغرفة المحامي أحمد كساب وممثلون عن جمعيات أهلية مختلفة.https://daem.impact.gov.lb/citizenmobile/landing/main/loginوأرقام هواتف غرفة العمليات وعددها 10 أرقام مع نت:طاولة رقم 1:0773820907751601طاولة رقم 2:0772305007751602طاولة رقم 3:0772774407751603طاولة رقم 4:0775160407752773طاولة رقم 5:0775277407752775".