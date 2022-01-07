لبنان

بلدية صيدا أطلقت 10 خطوط ساخنة للتسجيل بالبطاقة التمويلية

Lebanon 24
07-01-2022 | 12:10
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أطلقت بلدية صيدا، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من رئيسها المهندس محمد السعودي، غرفة العمليات الخاصة بمساعدة المواطنين على تعبئة استمارة الحصول على البطاقة التمويلية التي أطلقتها وزارة الشؤون الإجتماعية للأسر اللبنانية، ومقرها في قاعة المرحوم الحاج مصباح البزري الكبرى في مبنى القصر البلدي - الطابق الأول.
 
وأوضحت البلدية في بيان، أن "هذه الخطوة تأتي تتويجا لسلسلة لقاءات واجتماعات نظمتها البلدية مع مؤسسات مجتمع مدني بهدف وضع آلية تسهل على الناس التسجيل في البطاقة التمويلية، وأعقبها تنظيم البلدية لدورتي تدريب لنحو 30 متطوعا ومتطوعة من أكثر من عشر جمعيات ومؤسسات أهلية عاملة في المدينة على كيفية مساعدة المواطنين على ملء استمارة البطافة إلكترونيا".
 
وأشارت الى أنه "تم بناء عليه وبمشاركة هؤلاء المتطوعين، اطلاق العمل بغرفة العمليات لتستقبل المواطنين لتعريفهم على طريقة التسجيل بالبطاقة التمويلية او لتلقي استفساراتهم بهذا الخصوص حضوريا او عبر الهاتف، على ارقام خطوط ساخنة موضوعة بتصرفهم وعددها 10 خطوط مع نت".
 
وحضر اطلاق غرفة العمليات مدير خلية إدارة الأزمات والكوارث في إتحاد بلديات صيدا الزهراني عضو المجلس البلدي في صيدا المهندس مصطفى حجازي ومنسق البلدية في الغرفة المحامي أحمد كساب وممثلون عن جمعيات أهلية مختلفة.

وأشار البيان الى أن "الرابط الإلكتروني للبطاقة التمويلية هو:
 
https://daem.impact.gov.lb/citizenmobile/landing/main/login
 
وأرقام هواتف غرفة العمليات وعددها 10 أرقام مع نت:
 
طاولة رقم 1: 
07738209 
07751601
 
طاولة رقم 2: 
07723050 
07751602
 
طاولة رقم 3: 
07727744 
07751603
 
طاولة رقم 4: 
07751604 
07752773
 
طاولة رقم 5: 
07752774 
07752775".
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