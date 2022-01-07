يتقاضى 200 دولار على كل سيارة ينقلها إلى البقاع.. وهكذا تم القبض عليه

صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقــات العامة البلاغ التالي:قرابة الساعة السادسة صباحًا من تاريخ 21-12-2021، اشتبه عناصر حاجز التويتي التّابع لفصيلة زحلة في وحدة الدّرك الإقليمي، بسيارة نوع "كيا سيراتو"، تبيّن أنها سُرقت بالتاريخ ذاته، من بلدة بيت شباب.تمّ توقيف السّائق، ويدعى:م. ح. (من مواليد عام 1998، لبناني)بالتحقيق معه من قِبل مخفر زحلة اعترف أنه استلم السيّارة من بيروت لنقلها إلى البقاع، وتسليمها إلى شخص عند مدخل بلدة بريتال مقابل مبلغ /200/ دولار أميركي. وأضاف أنّه نقل سيّارة أخرى سابقًا، وتقاضى مقابل ذلك أيضًا مبلغًا مماثلًا.سُلّمت السيّارة إلى مالكتها، التي لم تكن قد علمت بعد بسرقتها.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.