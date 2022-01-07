لبنان

يتقاضى 200 دولار على كل سيارة ينقلها إلى البقاع.. وهكذا تم القبض عليه

Lebanon 24
07-01-2022 | 12:32
A-
A+
Doc-P-904856-637771812000180156.jpg
Doc-P-904856-637771812000180156.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقــات العامة البلاغ التالي:

قرابة الساعة السادسة صباحًا من تاريخ 21-12-2021، اشتبه عناصر حاجز التويتي التّابع لفصيلة زحلة في وحدة الدّرك الإقليمي، بسيارة نوع "كيا سيراتو"، تبيّن أنها سُرقت بالتاريخ ذاته، من بلدة بيت شباب.

تمّ توقيف السّائق، ويدعى:

م. ح. (من مواليد عام 1998، لبناني)
بالتحقيق معه من قِبل مخفر زحلة اعترف أنه استلم السيّارة من بيروت لنقلها إلى البقاع، وتسليمها إلى شخص عند مدخل بلدة بريتال مقابل مبلغ /200/ دولار أميركي. وأضاف أنّه نقل سيّارة أخرى سابقًا، وتقاضى مقابل ذلك أيضًا مبلغًا مماثلًا.

سُلّمت السيّارة إلى مالكتها، التي لم تكن قد علمت بعد بسرقتها.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2022-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:57 | 2022-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2022-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2022-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:36 | 2022-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:38 | 2022-01-07
17:28 | 2022-01-07
17:18 | 2022-01-07
17:11 | 2022-01-07
17:07 | 2022-01-07
17:02 | 2022-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website