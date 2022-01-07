في الكورة.. إصابات بحادثٍ مروّع بين سيارة ودراجة ناريّة

وقع حادث سير مروّع على طريق عام ضهر العين - السامرية في الكورة، الأمر الذي أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ الحادث وقع بين سيارة ودراجة نارية، وقد جرى نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة.