لبنان

في الكورة.. إصابات بحادثٍ مروّع بين سيارة ودراجة ناريّة

Lebanon 24
07-01-2022 | 12:53
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وقع حادث سير مروّع على طريق عام ضهر العين - السامرية في الكورة، الأمر الذي أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ الحادث وقع بين سيارة ودراجة نارية، وقد جرى نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة. 
 
 
 
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