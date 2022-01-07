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لبنان
في الكورة.. إصابات بحادثٍ مروّع بين سيارة ودراجة ناريّة
Lebanon 24
07-01-2022
|
12:53
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وقع حادث سير مروّع على طريق عام ضهر العين - السامرية في الكورة، الأمر الذي أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح.
ووفقاً لمندوبة
"لبنان24"
، فإنّ الحادث وقع بين سيارة ودراجة نارية، وقد جرى نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة.
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