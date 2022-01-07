لبنان

خروقات إسرائيلية للأجواء والمياه الإقليمية اللبنانيّة.. هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
07-01-2022 | 13:57
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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 6/1/2022 الساعة 10.55 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الدامور، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الشوف، جونية والسعديات، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15.20 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة".
وفي بيانٍ آخر، أعلن الجيش أنه "بتاريخ 6/1/2022 اعتبارا من الساعة 15.10 ولغاية الساعة 15.22، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة ولمسافة حوالى 259 مترا.

وما بين الساعة 20.10 والساعة 23.05، أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة على ثلاث مراحل ولمسافة أقصاها حوالى 389 مترا.

وبتاريخ 7/1/2022 عند الساعة 12.38، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 185 متراً ولمدة 8 دقائق. وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
 
 
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