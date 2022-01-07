خبرٌ مهم عن قارورة الغاز.. شكوكٌ قد تكشف فضيحة!

اشتكى مواطنون في الآونة الأخيرة من أمرٍ يرتبط بقارورة الغاز، يجعلهم يدفعون الكثير من الأموال وسط الظروف الاقتصادية الصعبة.

وعبّر مواطنون على شكوكٍ مفادها أن الشركات تتلاعب بكمية الغاز التي يتم وضعها في القوارير، لأن مدة الاستهلاك تراجعت كثيراً حتى باتت لا تتخطى الـ20 يوماً، في حين أنّه في السابق كانت قارورة الغاز سعة 12 كيلو تخدم المنزل لأكثر من شهرٍ ونيف.

وعليه، فإن هذا الأمر طرح تساؤلات حول ما إذا كانت الشركات تلتزم فعلاً بتعبئة القوارير بالكمية المطلوبة وفق السعر المنصوص عليه حالياً والذي يتحدد بـ319 ألف ليرة لقارورة الـ10 كيلو ونحو 400 ألف ليرة لقارورة الـ12 كيلو.