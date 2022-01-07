لبنان

خبرٌ مهم عن قارورة الغاز.. شكوكٌ قد تكشف فضيحة!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-01-2022 | 14:10
A-
A+
Doc-P-904890-637771866988948411.jpg
Doc-P-904890-637771866988948411.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اشتكى مواطنون في الآونة الأخيرة من أمرٍ يرتبط بقارورة الغاز، يجعلهم يدفعون الكثير من الأموال وسط الظروف الاقتصادية الصعبة.
وعبّر مواطنون على شكوكٍ مفادها أن الشركات تتلاعب بكمية الغاز التي يتم وضعها في القوارير، لأن مدة الاستهلاك تراجعت كثيراً حتى باتت لا تتخطى الـ20 يوماً، في حين أنّه في السابق كانت قارورة الغاز سعة 12 كيلو تخدم المنزل لأكثر من شهرٍ ونيف.
وعليه، فإن هذا الأمر طرح تساؤلات حول ما إذا كانت الشركات تلتزم فعلاً بتعبئة القوارير بالكمية المطلوبة وفق السعر المنصوص عليه حالياً والذي يتحدد بـ319 ألف ليرة لقارورة الـ10 كيلو ونحو 400 ألف ليرة لقارورة الـ12 كيلو.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2022-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:57 | 2022-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2022-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2022-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:36 | 2022-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:38 | 2022-01-07
17:28 | 2022-01-07
17:18 | 2022-01-07
17:11 | 2022-01-07
17:07 | 2022-01-07
17:02 | 2022-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website