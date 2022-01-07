خبرٌ عن تدهور سيارتين مصفّحتين على طريق معراب يثير بلبلة.. ما حقيقته؟

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً أفاد عن تدهور سيارتين مصفحتين على طريق غوسطا - معراب بعد أن انحرف الموكب على احدى المنعطفات.وذكر الخبر أنّ "أمن أحد الشخصيات ضرب طوقاً في المكان وسط تكتم شديد وسيارات اسعاف هرعت الى المكان".وفي اطار المتابعة، قال مصدر أمني لـإنّ "هذا الخبر عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً وهو مفبرك".