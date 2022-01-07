لبنان

خبرٌ عن تدهور سيارتين مصفّحتين على طريق معراب يثير بلبلة.. ما حقيقته؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-01-2022 | 15:03
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً أفاد عن تدهور سيارتين مصفحتين على طريق غوسطا - معراب بعد أن انحرف الموكب على احدى المنعطفات.
وذكر الخبر أنّ "أمن أحد الشخصيات ضرب طوقاً في المكان وسط تكتم شديد وسيارات اسعاف هرعت الى المكان".
وفي اطار المتابعة، قال مصدر أمني لـ"لبنان24" إنّ "هذا الخبر عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً وهو مفبرك". 
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