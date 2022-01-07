قنبلة تخرق ليل طرابلس.. ماذا جرى؟

أفاد مندوب "لبنان24"، مساء اليوم الجمعة، بأنّ مجهولين أقدموا على إلقاء قنبلة في مجرى نهر أبو علي - طرابلس.

ووفقاً للمعلومات، فقد تبع إلقاء القنبلة صوت إطلاق رصاصٍ كثيف في المحلّة.