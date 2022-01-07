"أمل" شيعت شقيقة الوزير اللقيس في بوداي

شيعت حركة "أمل" وأهالي بلدة بوداي شقيقة الوزير السابق ورئيس الجامعة الاسلامية في لبنان الدكتور حسن اللقيس، في مأتم مهيب تقدمه رئيس المكتب السياسي لحركة "أمل" جميل حايك، رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى الفوعاني، المسؤول التنظيمي لاقليم البقاع أسعد جعفر، وأعضاء من المكتب السياسي والهيئة التنفيذية والمجلس الاستشاري، وفاعليات دينية واجتماعية وتربوية.وأمّ المصلين على جثمان الفقيدة إمام البلدة الشيخ جميل شمص، وفي ختام المراسم تقبلت قيادة حركة أمل التعازي الى جانب ذوي الفقيد.